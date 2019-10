Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Angetrunkener Autofahrer übersieht Radfahrerin

Celle (ots)

Beim Einfahren auf einen Supermarktparkplatz in der Hannoverschen Heerstraße übersah ein 59 Jahre alter Fahrzeugführer am frühen Mittwochabend (02.10.) eine entgegenkommende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 52 Jahre alte Frau stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Mann gab an, dass die Sonne ihn derart geblendet habe, dass er die Radfahrerin nicht gesehen habe. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher.

