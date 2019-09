Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Gronau (ots)

Im berauschten Zustand waren am Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer in Gronau unterwegs, die sich und andere damit in Gefahr gebracht haben. Unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 16 Jahre alter Radfahrer, den die Polizei in der Nacht zum Samstag auf der Kaiserstiege kontrollierte. Gleiches galt für eine 34 Jahre alte Autofahrerin, die Beamte in der Nacht zum Sonntag auf der Ochtruper Straße angehalten hatten. Unter dem Einfluss von Cannabis stand ein 20 Jahre alter Autofahrer, der am Freitagabend die Opelstraße befuhr - ebenso ein 35-Jähriger, dessen Fahrt am Samstagabend durch die Kontrolle der Polizei auf dem Amtsvennweg ihr Ende fand.

