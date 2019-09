Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Schöppingen (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstag bei einem Unfall in Schöppingen einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro angerichtet. Der 58-Jährige hatte gegen 19.25 Uhr einen parkenden Wagen angefahren. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem Fahrer auf einen Blutalkoholwert von circa 2,3 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Schöppinger in der Ahauser Polizeiwache Blutproben, die Beamten stellten den Führerschein sicher.

