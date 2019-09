Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zweiräder kollidieren

Borken (ots)

Zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro hat am Samstag in Borken die Kollision eines Pedelecs mit einem Fahrrad gefordert. Dazu war es gegen 18.20 Uhr auf der Windthorststraße gekommen: Ein 78-jähriger Borkener wollte mit seinem Pedelec die Windthorststraße in Richtung Im Großen Esch queren. Dabei stieß er mit dem Rad eines 24-jährigen Borkeners zusammen, der die Windthorststraße in Richtung Raesfelder Straße befuhr. Ein Rettungswagen brachte den 78-Jährigen in ein Krankenhaus.

