Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Aufbrüche im Bereich Fischland-Darß

Barth/Ribnitz-Damgarten (ots)

Insgesamt dreimal mussten Polizeibeamte des PR Bahrth und des PR Ribnitz-Damgarten ausrücken, um im Verlaufe des Vormittags bzw. Nachmittags des 22.08.2019 bekannt gewordene Diebstahlshandlungen aus geparkten Fahrzeugen zu verfolgen. Tatorte waren in jedem Fall Strandparkplätze in den Gemeinden Zingst (Strandübergang 17) , Prerow (Strandübergang 21) und Wustrow (Fischländer Weg 35). Der oder die unbekannten Täter hatten es auf in den Fahrgasträumen zurück gelassene Wertgegenstände, insbesondere Bargeld, abgesehen. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Barth bzw. Ribnitz-Damgarten unter den Telefonnummern 038231- 672224 bzw. 03821- 8750, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die Fahrzeugführer werden auf diesem Wege erneut dazu aufgerufen, keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt im PKW zurückzulassen. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

