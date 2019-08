Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden Ortsverbindungsstraße Ketelshagen/Kasnewitz (Landkreis Vorpommern- Rügen)

Bergen (ots)

Ein plötzlich eintretender "Zuckerschock" eines Fahrzeugführers führte nach ersten Erkenntnissen am 22.08.2019, gegen 14:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Ortsverbindungsstraße Ketelshagen/Kasnewitz (Landkreis Vorpommern-Rügen). Ein 77-jähriger Rüganer befuhr mit einem Personenkraftwagen Toyota die Straße in der Ortslage Ketelshagen in Richtung Kasnevitz. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam das Fahrzeug plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge frontal mit 2 Bäumen eines angrenzenden Waldstückes. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwerverletzt und nach notärztlicher Erstversorgung durch Rettungskräfte in das Klinikum in Stralsund verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 3100 Euro. Der Unfallwagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch Polizeibeamte des PHR Bergen. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

