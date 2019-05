Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Übung der Polizeiinspektion Bad Kreuznach im öffentlichen Raum

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 15.05.2019, zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr werden Kräfte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach die Bewältigung einer lebensbedrohlichen Einsatzlage in dem Gebäude der Agentur für Arbeit, Bosenheimerstraße 16 in 55543 Bad Kreuznach trainieren. Im Rahmen der Übung werden sich Polizeikräfte mit Schutzausstattung dem Gebäude nähern und in dieses eindringen. Kurzfristig kann es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Bei der Übung werden blaue Anscheinswaffen verwendet, die nicht schussfähig sind und lediglich Knallgeräusche abgeben. Die Übung wird durch Polizeikräfte begleitet, die durch das Tragen einer gelben Warnweste gekennzeichnet sind.

