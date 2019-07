Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Drei Einbrecher in Engeldorf unterwegs

Kürten (ots)

Unbekannte sind am Mittwochabend (03.07.) in ein Haus in Engeldorf eingebrochen.

Die Alarmanlage des Hauses auf der Offermannsheider Straße löste um 21.20 Uhr aus. Die Diebe zerstörten die Scheibe einer Terrassentür und konnten so den Türgriff umlegen. Im Haus durchwühlten die Täter diverse Schränke und Schubladen. Ob sie dabei Beute machen konnten, ist noch unklar.

Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete kurz nach der Alarmauslösung drei Personen, die über den Zaun kletterten. Alle drei waren dunkel gekleidet, augenscheinlich jünger als 30 Jahre und hatten eine sportliche/normale Statur. Wie die Personen den Bereich verlassen haben, konnte der Zeuge nicht beobachten. Die Polizei sucht daher noch weitere Zeugen, die die Einbrecher oder ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Engeldorf beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

