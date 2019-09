Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Radfahrer von Auto erfasst

Legden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 14 Jahre alter Radfahrer am Samstag in Legden bei einem Unfall erlitten. Der Jugendliche hatte gegen 16.45 Uhr den Radweg der Ahauser Straße in Richtung Coesfeld befahren. Als er an einer für ihn Rotlicht zeigenden Ampel die Straßenseite wechseln wollte, kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 54-jährigen Ahausers. Dieser hatte die Ahauser Straße ebenfalls in Richtung Coesfeld befahren. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.100 Euro.

