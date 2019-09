Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gültige Fahrerlaubnis fehlte

Bocholt (ots)

Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, und in seiner Hosentasche fand sich Kokain: Unfreiwillig beenden musste am Freitag ein 52-Jähriger in Bocholt seine Fahrt mit dem Auto. Polizeibeamte hatten den Mann gegen 19.20 Uhr kontrolliert, als er die Ewaldstraße befuhr. Der Bocholter konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Im Zuge der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt ist. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten zudem eine geringe Menge Kokain. Sie fertigten eine Strafanzeige.

