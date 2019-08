Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 2,5 Promille gegen geparkten Transporter gefahren -Haan- 1908122

Mettmann (ots)

Am Donnerstag, dem 22.08.2019 gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Haaner mit seinem Fahrrad die Bachstraße in Richtung Hochdahler Straße. In Höhe Eichenstraße prallte er aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Crafter. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein dort durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von annähernd 2,5 Promille (1,22 mg/l Atemalkoholkonzentration). Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand geringer Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle zeitweise gesperrt.

