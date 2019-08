POL-ME: Gemeinsame Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Mettmann sowie der Staatsanwaltschaft Wuppertal: Polizei klärt auch die Brandlegungen an Schulen in Erkrath auf - Erkrath - 1908119

Polizei Mettmann

Polizei und Staatsanwaltschaft sehen die beiden Schulbrände, welche Anfang Juni 2019 in Erkrath für Aufsehen gesorgt haben, als aufgeklärt an.

Zwischenzeitlich hat ein dringend Tatverdächtiger 17-Jähriger gestanden, die Brände an der Schule an der Brechtstraße sowie an der Rankestraße am 1. Juni 2019 gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen gelegt zu haben.

Bei dem 17-Jährigen handelt es sich um eben jenen Jugendlichen, der bereits Anfang August nach intensiven Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft als dringend Tatverdächtiger in Sachen der Brandstiftung am Kindergarten an der Kempener Straße festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt wurde. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Landrat Thomas Hendele zeigt sich angesichts dieses Ermittlungserfolgs der Kreispolizeibehörde Mettmann erleichtert: "Die Brandserie hat das Sicherheitsgefühl der Menschen in Hochdahl stark beeinträchtigt. Nun können wir jedoch aufatmen - daher gilt unser Dank umso mehr den Kriminalbeamten, welche in den vergangenen Wochen mit ihren unermüdlichen Ermittlungsarbeiten diesen Erfolg möglich gemacht haben."

Auch Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz lobte die Strafverfolgungsbehörden: "Wir sind nun alle sehr erleichtert. Daher möchte ich mich - auch im Namen der Stadt Erkrath - bei allen Beteiligten bedanken und hoffe nun, dass auch der zweite Tatverdächtige schnell gefasst werden kann."

