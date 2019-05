Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Sechs Fahrzeuge zerkratzt

Schwelm (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerkratze ein unbekannter Täter sechs Fahrzeuge, die an der Prinzenstraße am Fahrbahnrand geparkt waren. Mit einem scharfen Gegenstand zerkratzte er die Fahrzeugseiten eines Fiat, eines Peugeot, eines Suzuki, eines Opel und von zwei VW Golf. Hinweise liegen bisher keine vor.

