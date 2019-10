Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Einbruch in Arztpraxis

Celle (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum 03. Oktober gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Poitzener Straße. Offenbar wurden die Räumlichkeiten nicht nach Diebesgut durchsucht; die Täter verließen die Örtlichkeit ohne etwas mitzunehmen. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter Telefon 05051/47166-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell