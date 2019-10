Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Zwei Firmentransporter aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen

Celle (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Nacht zu Mittwoch (02.10.2019) gewaltsam die Schiebetür von zwei Firmentransportern, die zum einen in der Landgestütstraße sowie in der Straße "Große Redder" abgestellt waren. Aus den Wagen entwendeten die Diebe mehrere Werkzeugkoffer mit Elektrowerkzeugen sowie weitere, hochwertiges Werkzeugmaterial. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

