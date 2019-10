Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Ladendetektiv schnappt Parfumdieb

Celle (ots)

Ein Ladendetektiv in einer Drogerie in der Zöllnerstraße erwischte gestern Abend gegen 18.30 Uhr einen Parfumdieb in Aktion. Über eine Videoüberwachungsanlage beobachtete er den Mann dabei, wie er zahlreiche Parfumpackungen in einer XXL- Plastik-Tragetasche deponierte und schnurstracks zum Ausgang lief. Draußen vor dem Geschäft sprach der Detektiv den Mann an. Der zeigt sich ungehalten und wollte zu Fuß die Flucht ergreifen. Der Detektiv jedoch war schneller und packte den Mann von hinten. Zum Glück eilte noch ein Passant zu Hilfe und der Dieb wurde - fest im Griff - ins Geschäft zurückgeführt. Die hinzugerufene Polizei war schnell vor Ort und nahm sich der Sache an. Es stellte sich heraus, dass der 32 Jahre alte Deutsche, ein polizeibekannter Mann aus Celle, Parfum im Wert von über dreitausend Euro in seiner Tasche hatte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl ein.

