POL-CE: Celle - Polizeiinspektion Celle erhält personelle Verstärkung

Heute Vormittag (Dienstag, 01.10.2019) begrüßte der stellvertretende Polizeichef Jochen Rodenwaldt 23 neue Polizeibeamtinnen und -beamte, 15 Männer und 8 Frauen, in der Polizeiinspektion Celle. Gleich 13 der "Neuen" kommen mit einem frischen Bachelor-Studienabschluss in der Tasche von der Polizeiakademie, die anderen, bereits diensterfahrenen Kollegen wechseln aus dem Heidekreis, von der Polizeidirektion Hannover, aus Harburg sowie aus Lüneburg nach Celle. Der überwiegende Teil der Neuankömmlinge wird in Celle Dienst versehen, während die anderen in Bergen, Wietze, Lachendorf und Faßberg Verwendung finden. Erfreut über die Unterstützung wünschten auch Daniel Dahlke, Leiter Zentraler Kriminaldienst und Guido Bergmann, Leiter Polizeikommissariat Bergen den neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start in ihren neuen Aufgabenbereich. Zuvor wurden bereits 20 Studierende der Polizeiakademie begrüßt, die ab dem 01.10.2019 ihr Praktikum in den polizeilichen Berufsalltag erhalten und den Einsatz-und Ermittlungsbereich unterstützen.

