Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Unbekannte Täter beschädigen Zaun einer Autowerkstatt

Celle (ots)

Im Tatzeitraum Dienstag, 24.09.19 bis Freitag, 27.09.19 schnitten unbekannte Täter ein größeres Loch in den Drahtzaun einer Autowerkstatt in der Straße "Im Westfeld". Möglicherweise handelt es sich um eine Vorbereitungshandlung eines geplanten Einbruchs, von dem die Täter aus nicht bekannten Gründen Abstand nahmen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, sollte mit der Polizei in Wathlingen unter Telefon 05144/9866-0 Verbindung aufnehmen.

