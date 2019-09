Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Kfz-Anhänger entwendet

Celle (ots)

Unbekannte Täter hatten es am vergangenen Wochenende auf einen 20 Jahre alten Kfz-Anhänger der Marke "Brenderup" abgesehen. Mit Bauschutt beladen stand der Anhänger im Industriegebiet, in der Straße "Im Westfeld" bei den Glascontainern. Der gestohlene Anhänger war mit einer grauen Plane abgedeckt. Das Besondere an dem Anhänger ist eine angeschweißte graue Reling. Es entstand ein Schaden von nahezu 1000,- EUR. Zeugehinweise bitte an die Polizei Wathlingen unter Telefon 05144/9866-0.

