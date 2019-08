Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brandstiftung in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Mittwoch, den 31.07.2019, kam es gegen 23:00 Uhr, in Hermeskeil, in der Nähe des Wohngebietes "Unter der Lay", auf dem Gelände einer stillgelegten Bahnanlage, zu einem Brand. Die mit ca. 20 Eisatzkräften herangerückte Feuerwehr Hermeskeil konnte das Feuer an den dort gelagerten Bahnschwellen noch vor dem Ausbreiten auf nahestehende Bäume und Sträucher löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Da eine Entzündung des Feuers durch Personen nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei in Hermeskeil (Tel.: 06503/9151-0) um ihre Mithilfe.

