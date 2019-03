Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Waschanlage

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

In der Nacht des 24.03.2019 um 02:33 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch ein offenstehendes Toilettenfenster, in die Waschanlage der Luka GmbH im Hedwig-Laudien-Ring in Oggersheim ein. In der Waschanlage wurde die Kasse der Filiale, sowie der Geldwechselautomat für die Waschanlage aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in Höhe von circa 500,- Euro entwendet. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Für Zeugenhinweise wenden sie sich an die Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621/963-2403 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

