POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Kradfahrer

Newel (ots)

Am Donnerstag, 01.08.2019, um 07:15 Uhr, ereignete sich auf der K 22 zwischen Kordel und Newel ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletztem Kradfahrer. Der Kradfahrer befuhr die o.g. Straße - von Kordel aus kommend - in Richtung Newel. In einer scharfen Linkskurve kam ihm ein anthrazitfarbener VW - möglicherweise ein Polo - auf seiner Fahrbahnhälfte entgegen. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Motorradfahrer verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutsche über die Fahrbahn hinweg und kam rechts neben der Straße in einer Böschung zum Stillstand. Der Fahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Der Pkw - Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Kordel fort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich - Tel.: 06502-91570 - in Verbindung zu setzen.

