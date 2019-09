Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - PKW- Reifen zerstochen

Celle (ots)

In der Nacht zu Freitag (27.09.) zerstachen unbekannte Täter sämtliche vier Reifen eines Geländewagens auf einem Privatgrundstück in der Dorfstraße. Außerdem beschädigten sie die Frontscheibe. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen unter 05144/9866-0 entgegen.

