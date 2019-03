Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76889 Steinfeld, Schulring - Verkehrsunfallflucht

76889 Steinfeld, Schulring (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag 21.03.19, 22:00 Uhr bis Freitag 22.03.19, 15:30 Uhr wurde ein in Steinfeld im Schulring geparkter PKW VW-Golf mit ROW-Kennzeichen vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Anschließend machte sich der unbekannte Fahrzeugführer aus dem Staub. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon-Nr. 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rpl.de

