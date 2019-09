Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Groß-Hehlen - Strohpuppe gerät in Brand

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache fing in der Nacht zu Samstag eine aus ca. zehn Strohballen geformte Heupuppe Feuer. Der Brand vor der Famila-Tankstelle in der Straße Hasselklink wurde gegen 01.20 Uhr durch einen vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. Sachschaden entstand lediglich an den Strohballen. Die Höhe des Schadens dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Die Heureste verteilte die Feuerwehr nach Ende der Löscharbeiten auf ein freies Feld in der Nähe. Die Polizei Celle hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

