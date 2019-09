Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit Verletzten nach Vorfahrtmissachtung

Celle (ots)

Am Samstag gegen 17:30 Uhr kam es auf der Blumlage (B 214) zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Polo und einem Audi Q7. Die 21-jährige Fahrerin des Polo wollte vom Herzog-Ernst-Ring nach links in die Straße Blumlage abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den vorfahrtberechtigten Audi, der von einem 41-jährigen in Rtg. Innenstadt geführt wurde. Die Fahrerin des Polo und ihre Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rtw ins Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Audi blieben unverletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

