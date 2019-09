Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Schwelbrand in Grundschule

Celle (ots)

Heute Morgen kam es in der Hermann Billung Schule im Lutterweg zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke im Bereich des Bürotraktes. Weil es stark qualmte, wurden die Schüler auf der Stelle evakuiert, die Feuerwehr war im Einsatz. Zu einem offenen Brandausbruch kam es nicht, so dass auch kein direkter Löscheinsatz erfolgte. Nachdem das betroffene Büro stromlos geschaltet wurde, konnte als Ursache ein Kabelbrand an einem PC ermittelt werden. Schaden am Gebäude ist nicht entstanden und zum Glück wurde niemand verletzt. Der Unterricht der Schüler wurde, zum Teil in anderen Klassenräumen, nach dem Zwischenfall fortgesetzt.

