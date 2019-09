Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Betrunkener Führerscheinanwärter übt das Ausparken, fährt gegen Holzunterstand und flüchtet vom Unfallort

Celle (ots)

Gleich der erste Ausparkversuch mit dem PKW seines Freundes scheiterte! Während eines gemütlichem Beisammenseins unter Freunden, bei dem auch der Alkohol nicht fehlte, bat ein 26 Jahre alter Führerscheinbewerber seinen Kumpel, mit dessen Auto das Ausparken üben zu dürfen. Weil er die theoretische Führerscheinprüfung kürzlich bestanden hatte, der praktische Teil jedoch noch bevorstand, schien die Gelegenheit günstig. Der 28-Jährige Fahrzeughalter erklärte sich nach längerem Überlegen einverstanden und man begab sich gemeinsam in der Pestalozzistraße nach draußen, wo der Audi vor einem Mehrfamilienhaus geparkt war. Der Fahrschüler setzte sich ans Steuer und passte ordnungsgemäß den Fahrersitz seiner geringen Körpergröße an. In der richtigen Sitzposition angekommen, legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr mit Schwung gegen einen gegenüberliegenden Müllcontainerunterstand aus Holz, so dass Stoßstange und ein Holzbalken beschädigt wurden. Nach diesem missglückten Ausparkversuch setzte sich der rechtmäßige Fahrzeughalter ans Steuer und parkte seinen Wagen wieder an seinem alten Platz. Die beiden Freunde begaben sich anschließend nach Hause. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Aufprallgeräusch gehört und das Treiben der jungen Männer beobachtet. Als sie sich vom Unfallort entfernten, rief er die Polizei. Die Polizeibeamten machten den Fahrzeughalter anhand des Kfz-Kennzeichens schnell ausfindig. Gegenüber den Polizisten gab der leicht alkoholisierte Mann vor, dass er selber gefahren sei. Die Polizisten baten den recht groß und kräftig gewachsenen Fahrzeughalter, auf dem Fahrersitz Platz zu nehmen. Als dieser vor den argwöhnischen Augen der Polizisten vergeblich versuchte, sich auf den Sitz zu quetschen, senkte er den Kopf und gab zu, dass er nicht der Fahrer gewesen sei und er seinen Freund habe schützen wollen. Kurz darauf erhielt der tatsächliche Unfallverursacher Besuch von der Polizei. Dem jungen Fahrkünstler war nun sofort klar, dass er "verloren" hatte und gab alles zu. Er pustet über 1,5 Promille und musste eine Blutprobe abgeben. Auf seinen Führerschein wird er nun wohl noch warten müssen. Beide Protagonisten müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

