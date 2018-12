POL-FR: Auggen - Neuwertiger Wohnwagen entwendet - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - Unbekannte hatten in der Nacht von Mittwoch, 05. Dezember, auf Donnerstag, 06. Dezember bei einem Autohaus im Mittleren Weg in Auggen einen Wohnanhänger entwendet. Die Täter versuchten zunächst ein elektrisches Rolltor zu überwinden, welches hierdurch beschädigt wurde. Danach schnitten die Diebe ein Loch in einen Maschendrahtzaun um auf das Anwesen zu gelangen. Dort wurde ein neuwertiger Wohnanhänger, Erstzulassung 2018, des Herstellers Fendt, Typ 515, im Wert von rund 22.000 Euro entwendet. Der Wohnwagen war zugelassen und mit dem Kennzeichen FR-CB 6901 versehen. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Anhängers nimmt die Polizei in Müllheim rund um die Uhr, unter Tel. 07631-17880, entgegen.

