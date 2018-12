POL-FR: Müllheim - Nach Verkehrsunfallflucht beim E-Center werden Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - Beim Einkaufsmarkt E-Center in der Schliengener Straße in Müllheim, parkte am Dienstagmittag, 04. Dezember, ein Pkw entlang der Straße (nicht auf dem Parkplatz des Marktes). Gegen 17.30 Uhr streifte ein dunkelfarbener Pkw ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Bei dem Fahrer handelte es sich vermutlich um eine männliche Person. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, kontaktiert bitte das Polizeirevier Müllheim, unter Tel. 07631-17880.

