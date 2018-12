POL-FR: Biederbach: Vorfahrt missachtet

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Donnerstag wollte ein älterer Autofahrer mit seinem Kleinwagen vom Ortsteil Finsterbach kommend auf die L101 in Richtung Elzach abbiegen. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein junger Autofahrer auf der L101 bergwärts in Richtung Schweighausen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Autos, die dazu führte, dass sich die Beifahrerin im Auto des Verursachers Verletzungen zuzog, die ihre Einlieferung ins Krankenhaus erforderlich machten. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt, wie auch der andere Autofahrer. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

rb / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell