POL-CE: Celle - Einbruch in Hauptzentrale der Lobetalarbeit

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht (zu Freitag, 27.09.) warfen unbekannte Täter mit einem Gullideckel die verglaste Tür der Hauptzentrale des diakonischen Unternehmens in der Fuhrberger Straße ein und verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude. In einem Dienstraum durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und stahlen schließlich eine Geldkassette mit Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden (Telefon 05141/277-215).

