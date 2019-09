Polizeiinspektion Celle

POL-CE: zu schnell in die Kurve

Celle (ots)

Am So., 29.09.2019, gegen 11:30 Uhr, geriet ein Pkw Mercedes in der Marienwerderalle im Bereich einer Rechtskurve (Übergang in den Garnseeweg) nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem entgegenkommen Ford. Aufgrund der Unfallsituation, der regennassen Fahrbahn und der dort geltenden Tempo 30-Zone wird derzeit davon ausgegangen, dass der 24-jährige Fahrer des Mercedes den Umständen nach mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit gefahren ist und deshalb seine Spur nicht halten konnte. Sowohl er, als auch der 56-jährige Fahrer des Ford wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter 05141/277-0 in Verbindung zu setzen.

