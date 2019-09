Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht Auto-Aufbrecher - Zeugen finden schwer verletzten Mann auf Vordach

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Zeugen haben am Samstag, 14. September, auf einem Vordach, in einem Innenhof an der Viehofer Straße, einen schwer verletzten Mann gefunden. Gegen 14.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil er beobachten konnte, wie ein Mann an einem in der Rottstraße geparkten Auto, eine Scheibe einschlug. Nach Angaben des Zeugen war der mutmaßliche Auto-Aufbrecher anschließend in einen Schnellimbiss an der Viehofer Straße gegangen. Die Polizisten suchten daraufhin in dem Haus nach dem Verdächtigen, konnten ihn jedoch nicht finden. Als sie die Suche beendet hatten, wurden die Beamten von zwei weiteren Zeugen angesprochen. Die Zeugen hatten einen schwer verletzten Mann auf einem Vordach im Innenhof des Gebäudes gefunden. Die Polizisten riefen daraufhin einen Rettungswagen sowie einen Notarzt und leisteten Erste Hilfe. Der 31-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Die Kriminalpolizei prüft, inwieweit es zwischen dem gesuchten Auto-Aufbrecher und dem aufgefundenen Schwerverletzten Zusammenhänge gibt. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell