POL-BS: 2 Einbrüche in Wohnhäuser und 2 Diebstähle aus PKW

Braunschweig (ots) - Tageswohnungseinbrüche Die Tageszeit des 23.11.18 - Freitag - und damit einhergehende Abwesenheit der Bewohner wurde in zwei freistehenden Einfamilienhäusern im Kanzlerfeld - Meitnerweg bzw. Dorothea-ErxlebenStraße.- ausgenutzt, um nach Aufhebeln rückwärtiger Fenster eindringen zu können; gestohlen wurde u.a. Schmuck und Bargeld, so dass ein Vermögensschaden noch unbekannter Höhe entstand. PKW-Aufbrüche Zwei am Fahrbahnrand von Theodor-Heuss- bzw. Güldenstraße abgestellte PKW wurden in den Abendstunden des 23.11.18 durch Zertrümmern der Seitenfensterverglasung aufgebrochen, um darin zurückgelassene Handtasche bzw. Portemonnaie zu stehlen. Der Schaden dürfte erheblich über 1000,-- Euro liegen. Hinweise werden erbeten unter Tel.-Nr. 0531 / 476-2516 - KDD -.

