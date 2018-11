POL-BS: Zeugen gesucht zu tödlichem Verkehrsunfall

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Hamburger Straße 23.11.2018, 08.45 Uhr

Die Polizei sucht weitere Personen, die Angaben zum Unfallhergang an der Hamburger Straße machen können.

Am Freitagmorgen kam es in Höhe der Straßenbahnhaltestelle 'Schützenplatz' zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Frau hatte die Fahrbahn überquert und ist anschließend mit einer in Richtung stadteinwärts-fahrenden Straßenbahn kollidiert. Die Fußgängerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen, denen sie noch am Unfallort erlag.

Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Braunschweig unter 0531 / 476 3935 zu melden.

