POL-E: Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen Ladendieben

45326 E.-Eltenessen-Süd: Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach vier mutmaßlichen Ladendieben. Die vier abgebildeten Männer stehen in Verdacht, am 25. Mai einen hochwertigen Laptop aus einem Elektronikmarkt an der Gladbecker Straße gestohlen zu haben. Gegen 11.30 Uhr gingen insgesamt fünf Männer arbeitsteilig vor, indem drei von ihnen Wache standen und sich umsahen, während einer die Diebstahlsicherung von dem Laptop entfernte und ein weiterer das Diebesgut unter seiner Oberbekleidung versteckte. Vier der fünf Täter konnten von einer Kamera gefilmt werden. Zeugen, die Hinweise zu den abgebildeten Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 33 zu melden./ bw

