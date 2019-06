Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Nach sexueller Belästigung Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Mindestens zweimal trieb ein männlicher Täter am Montag sein Unwesen in der Ludwig-Guttmann-Straße - die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen gegen einen Tatverdächtigen aufgenommen. Am Nachmittag sprach der Mann zunächst eine 14-Jährige auf einem Zebrastreifen an, die sich gerade mit dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg befand. Dabei zupfte er am Rock des Mädchens und fragte nach der Bekleidung darunter. Die Schülerin schrie den Mann an und fuhr sofort weiter. Der Vorfall soll von mindestens einem Zeugen beobachtet worden sein, der sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet hat. Nur wenige Minuten später kam es zu einem weiteren Vorfall im Parkhaus der ansässigen Hochschule. Gegen 16:30 Uhr sprach der Mann eine schwangere Frau auf dem Parkdeck an und fasste ihr dabei ans Kleid, zog es nach oben und wollte ihr in den Schritt fassen. Die Dame reagierte sofort: Sie schrie den Mann an, schlug seine Hand weg und machte auf einen Zeugen aufmerksam. Außerdem machte sie Bilder mit ihrem Smartphone von dem Täter.

Die beiden Frauen erstatteten Anzeige und können den Täter wie folgt beschreiben: männlich, ca. 50 Jahre alt, 1,80-1,85 m groß, normale Statur, heller Hauttyp, kahles graues Haar, spricht Deutsch.

Weitere Geschädigte und Zeugen, insbesondere Personen die Vorfälle beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

