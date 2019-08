Polizei Hagen

POL-HA: Motorroller-Fahrer schwer verletzt

Hagen (ots)

Ein 19-Jähriger verletzte sich am Mittwoch, 21.August, gegen 6 Uhr schwer, nachdem er auf der Buschmühlenstraße in einem Baustellenbereich die Kontrolle über seinen Motorroller verlor. Der Mann war in Richtung Schwerter Straße unterwegs, als ein vorausfahrender Mercedes die Geschwindigkeit verlangsamte. Der Motorroller-Fahrer bremste ebenfalls und rutschte nach bisherigen Erkenntnissen auf Schottersteinen aus, die auf der Straße lagen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn im Bereich der Federnstraße / Buschmühlenstraße. Der 19-jährige Wuppertaler kam nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Sein Roller wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

