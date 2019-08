Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer mit über zwei Promille unterwegs

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 21.08.2019, 21:35 Uhr, erhielt eine Polizeistreife einen Einsatz in die Neue Straße. Ein Mann soll eine Frau geschlagen haben. Die Beamten trafen die Personen an und nahmen den Sachverhalt auf, der Täter war jedoch auf dem Fahrrad unterwegs und roch stark nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Eine Blutprobenentnahme war die Folge. Den 27-Jährigen erwartet nun ein zweites Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell