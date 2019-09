Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Streit um Sitzplatz eskaliert

Celle (ots)

Zwei Wietzer Bürger gerieten heute Morgen in einer Bäckereifiliale in einem Supermarkt in einen Streit, der letztlich einen Polizeieinsatz erforderlich machte. Die beiden 51 und 67 Jahre alten Männer waren sich uneinig, wem von ihnen ein bestimmter Stuhl im Außenbereich des Cafes zustand. Im Rahmen der sich hochschaukelnden Streitigkeiten stießen beide Männer wüste Beleidigungen aus und es kam sogar zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten. Die Polizei wurde hinzugerufen und beendete den Auftritt der beiden Streithähne. Die Beamten leiteten die passenden Ermittlungsverfahren für die Kontrahenten ein. Ob sich am Ende noch einer der beiden auf den Stuhl gesetzt hat, bleibt offen.

