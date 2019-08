POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Getränke-LKW verliert Bierkisten - Versuchte Wohnungseinbrüche - Diebstahl von Messwerkzeugen - Telefonverteilerkasten beschädigt - Unfall

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Versuchte Wohnungseinbrüche

Zwischen dem 28.07. und dem 05.08.2019 wurde versucht in eine Wohnung in der Straße Im Vogelnest einzubrechen. Der oder die Täter versuchten eine Terrassentüre aufzuhebeln, scheiterten jedoch an den Sicherheitsverriegelungen der Tür. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

An einer Haustür in der Austraße konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Hier wurde wohl zwischen Sonntagabend und Montagfrüh versucht in das Haus zu gelangen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesen Fällen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gerabronn: Diebstahl von Messwerkzeugen

Aus einem Firmengebäude in der Daimlerstraße wurden zwischen Mittwoch und Freitag vergangener Woche aus verschiedenen Schränken sechs Koffer mit hochwertigen Messinstrumenten für den Werkzeugbau im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet. Eventuell wurde von dem Dieb ein Nachschlüssel verwendet. Hinwiese auf den Diebstahl oder den Verbleib der Messinstrumente nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Michelfeld: Unfall beim Einfahren auf Straße

Am Dienstag um kurz vor 10 Uhr wollte eine 84-jährige Lenkerin eines Opel Meriva von einem Kundenparkplatz einer Arztpraxis auf die Daimlerstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen Mercedes einer 68-jährigen Fahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Es entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Mainhardt: Telefonverteilerkasten beschädigt

Im Ortsteil Hütten wurde vermutlich am vergangenen Wochenende ein Telefonverteilerkasten in der Rottalstraße beschädigt. Der Kasten wurde komplett umgekippt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 3000 Euro belaufen.

Wallhausen: Getränke-LKW verliert Bierkisten

Am Dienstag um kurz nach 12 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Sattelzuges auf der B290 (Crailsheimer Straße) von Rot am See in Richtung Crailsheim. Kurz vor dem Ortsausgang Wallhausen durchfuhr der Sattelzug eine scharfe Rechtskurve. Hierbei kamen vermutlich die Bierkisten auf der Ladefläche ins Rutschen und durchbrachen die linke Ladewand des Sattelzuges. Von den insgesamt 33 Paletten mit jeweils 40 Kisten (alkoholfreiem) Bier fiel der Großteil auf die Straße und zerbarst. Die Crailsheimer Straße musste zur Bergung des LKW sowie zur Reinigung der Straße mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

