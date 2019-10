Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht neben der Eisdiele

Celle (ots)

Am Samstagvormittag, 28.09.2019, zwischen 10.45 und 11.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz Eisdiele / Fleischerei Zimmermann an der Celler Straße einen Opel Zafira. Die Geschädigte hatte ihren Wagen dort abgestellt und war einkaufen gegangen. Als sie zurückkehrte, stellte sie 130 cm lange Schrammen an der linken Fahrzeugseite fest. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter Telefon 05051/47166-0 in Verbindung zu setzen.

