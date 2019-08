POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Forchtenberg / Öhringen: Vorsicht vor Enkeltrick-Betrügern

Im Bereich Forchtenberg und Öhringen kam es zu zwei Anrufen von sogenannten Enkeltrick-Betrügern. Bei dieser Masche melden sich die Unbekannten am Telefon mit "Hallo Oma/Opa". Sie schildern eine Notsituation und geben an dringend Geld zu benötigen. Hierbei werden die Angerufenen stark unter Druck gesetzt und das Vertrauen missbraucht. Auch in diesen beiden Fällen gingen die Betrüger so vor und gaben an, 20.000 bis 30.000 Euro zu benötigen. Glücklicherweise reagierten die Betroffenen genau richtig und beendeten das Telefonat. Anschließend verständigten sie sofort Freunde/Familie oder die Polizei. Genau dieses Vorgehen empfiehlt die Polizei und rät dazu, sobald Sie jemand am Telefon nach Geld oder Wertsachen fragt, das Telefonat zu beenden und die Polizei zu verständigen.

Bretzfeld: Gemüse gestohlen - Zeugen gesucht

Gemüse im Wert von knapp 2.000 Euro stahlen Unbekannte zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, von einem Feld in der Nähe der Birkenhöfe in Bretzfeld. Die Täter ernteten das Gemüse aus mehreren Folientunneln. Für den Abtransport müssen die Unbekannten ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 an den Polizeiposten Bretzfeld zu wenden.

