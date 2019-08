Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn vom 29.08.2019

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: VW Caddy fährt auf Sattelzug auf, Sperrung der A81

Ungebremst fuhr ein VW-Caddy auf den Auflieger eines Sattelzugs auf, so die erste Einschätzung der Polizeibeamten vor Ort an der Unfallstelle auf der A81, Fahrtrichtung Stuttgart, circa 2 Kilometer vor der Autobahnausfahrt Untergruppenbach. Gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen wurde der Unfall gemeldet. Der Fahrer des Caddys wurde hierbei schwer verletzt. Sein Pkw wurde durch den Aufprall in die linke Schutzplanke abgewiesen. Auf dem linken Fahrstreifen kam der Wagen schließlich zu Stehen. Beim Schleudern wurde seitens des Wagens eine große Ölspur hinterlassen. Diese musste auf dem Spezialasphalt aufwendig gereinigt werden. Die A81 war bis 9.20 Uhr gesperrt. Zwischenzeitlich hatte sich der Verkehr bis zum Autobahnkreuz Weinsberg gestaut. Eine Überprüfung des Verhaltens der Verkehrsteilnehmer in der Rettungsgasse vor dem Unfall verlief beanstandungslos. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

