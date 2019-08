Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zusammenstoß mit Notarztfahrzeug, Zeugen gesucht

Bereits am vergangenen Samstagabend, gegen 18.10 Uhr, befuhr der 49-jährige Fahrer eines PKW Opel die B 19 von Igersheim kommend Richtung B 290. An der Einmündung Igersheimer Straße, die an dieser Stelle ampelgeregelt ist, kam von rechts ein Rettungswagen mit Sondersignalen angefahren. Dahinter noch ein Notarztwagen, ebenfalls mit Blaulicht und Martinshorn. Beide Fahrzeuge befanden sich auf einer Einsatzfahrt zu einem medizinischen Notfall und wollten bei "Rot" in die B 19 einfahren. Der Autofahrer hatte Grünlicht. Den Rettungswagen ließ er noch vor sich in die B 19 einbiegen, übersah dann aber wohl den direkt nachfolgenden Notarztwagen, dessen 24-jähriger Fahrer sich in die Bundesstraße hineintastete. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Wir hatten bereits vergangene Woche von dem Vorfall berichtet. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Diese waren offenbar vorhanden, hatten sich beim Eintreffen der Polizei jedoch bereits von der Unfallstelle entfernt. Wer den Unfall beobachtet hat, wird darum gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/60040, in Verbindung zu setzen.

