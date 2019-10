Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Kostenlose Fahrradregistrierung bei der Polizeistation Hambühren mit Nachwuchs-Werbestand

Die Polizeistation Hambühren organisiert am 09. Oktober 2019, in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr eine kostenlose Fahrradregistrierungsaktion. Auf dem Gelände in der Insterburger Straße 6 in 29313 Hambühren können Fahrradbesitzer, natürlich auch Eigentümer von Elektrobikes, die Daten ihrer Drahtesel speichern lassen. Die Registrierung der Daten bietet die Polizei zum Nulltarif an. Im Falle eines Fahrraddiebstahls können Polizisten die Daten jederzeit abrufen. Interessierte sollten unbedingt neben ihrem Personalausweis auch einen Eigentumsnachweis für ihre Räder dabeihaben. Die Besitzer von E-Bikes werden zudem gebeten, zur Codierung den Schlüssel für das Akkufach des Fahrrades mitzubringen, da sich in vielen Fällen dahinter die benötigte Rahmennummer verbirgt. Während der Aktion wird auch eine Einstellungsberaterin der Polizeiinspektion Celle mit dabei sein und als kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. Alle Interessierten sind herzlich wollkommen, sich an diesem Nachmittag über den Beruf des Polizeibeamten beraten zu lassen.

