Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht hohen Sachschaden

Neuwied-Torney (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Stadtteil Torney zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Dabei fuhr ein 48jähriger Neuwieder auf ein vor ihm bremsendes Fahrzeug auf. In diesem Fahrzeug befand sich ein Ehepaar und ihre zwei Kleinkinder. Durch den heftigen Aufprall wurde das zweite Fahrzeug dann auf ein drittes, vor ihm ebenfalls bremsendes Auto, geschoben. Lediglich der Vater der beiden Kleinkinder erlitt leichte Verletzungen. Allerdings wurde bei der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten festgestellt, dass der Unfallverursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alco-Test an der Unfallstelle ergab einen Wert von 2,52 Promille. Deswegen wurde sein Führerschein einbehalten und auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 EUR.

