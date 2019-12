Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Kfz

Neustadt/Wied (ots)

In der Nacht vom 19. auf den 20.12.2019 ist in Neustadt/Wied im Ortsteil Steeg ein Pkw am Heck von unbekannten Tätern zerkratzt worden.

