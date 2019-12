Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld; Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Bereich der Polizeiinspektion Betzdorf (ots)

Weitefeld; Freitag, 20.12.2019; 18:00 Uhr: Ein 20 Jahre alter Fahrzeugführer aus der VG Betzdorf-Gebhardshain befuhr mit seinem Mercedes Vito die Landstraße 286 aus Richtung Weitefeld kommend in Richtung Elkenroth. Der Streckenabschnitt ist gänzlich unbeleuchtet. Ein 56 Jahre alter Mann, türkischer Herkunft, ebenfalls aus der VG Betzdorf-Gebhardshain, befand sich zunächst fußläufig auf dem linkseitig verlaufenden Fuß-/Radweg in gleicher Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen wechselte der alkoholisierte und dunkel gekleidete Mann die Straßenseite, obwohl auf der anderen Straßenseite lediglich eine Böschung verläuft. Bedingt durch die Dunkelheit und leichten Niederschlag übersah der Fahrer des Transporters den Fußgänger und erfasste diesen im Bereich der Beifahrerseite. Der Fußgänger erlitt erhebliche Verletzungen und verstarb wenig später im Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter bestellt. Die L286 blieb für die Unfallaufnahme für etwa dreieinhalb Stunden halbseitig gesperrt.

